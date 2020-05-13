Усик – це хайп, трохи "вати", гроші та відсутність здорового глузду

Будь-яка людина має право на власну думку і позиції. Немає значення правильна вона чи ні, подобається вона нам чи ні. Це наше право – думати про когось чи про щось зі своєї суб’єктивної точки зору. Мають право на таку позицію і Ломаченко з Усиком.

Коли Усик говорить, що на його імені люди піаряться і ловлять хайп, то це правда. Але не тільки для тих, хто записує реакцій, а й для самого боксера. Тільки за останню добу кількість читачів на його сторінці в Інстаграмі збільшилась на дві тисячі, пише 24 канал. Чому це важливо? Бо це гроші.

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Але про все по черзі. Для початку треба чітко вказати кілька незмінних фактів.

Перший факт, який ніхто не ставить під сумнів – Усик і Ломаченко прекрасні боксери світового рівня.

Другий факт. Вони б не стали таким без нас з вами. Тому що саме платники податків, звичайні українці, оплачують тренування, збори, поїздки, зарплати спортсменам. І без нас з вами були б двоє чоловіків Вася і Саша, які б мали талант, але не мали майбутнього. І коли ви скажете, так це ж депутати їм гроші давали, я поставлю вам питання – а в кого вони ці гроші взяли? Державний чи міський бюджет не належить депутатам. Це гроші платників податків. Тому ми вправі вимагати нормального ставлення до нас і не погрожувати.

Чому реакція на їх заяви важлива? Важливо не просто обзивати їх, як це робить багато хто, а оговорювати проблему. Тому що це не просто Петро з сусіднього під’їзду, який, коли вип’є, згадує як у 2000-х на заробітках в Москві класно було. Це дві людини, які мають вплив: 927 тисяч Інстаграм читачів в Усика та 1,8 мільйона – в Ломаченка. Усик ще й бере участь в онлайн уроках для українських школярів – виступає прикладом для наслідування.

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Чому далі буде мало про Ломаченка і більше про Усика? Тому що ми не мали публічної позиції першого, він ніколи її не висловлював, а що важливо – не піарився на важких для країни моментах. Він чітко ідентифікує себе з російською спільнотою, прислуговує в російській церкві, не підтримує Україну, а просто використовує. Принаймні, так здається, й інше побачити важко, бо він нічого не коментує.

Улюблена теза українських спортсменів – "Спорт поза політикою". Але якщо ви так вважаєте, то для чого прив’язуєте політику до спорту? Не розумієтесь на ситуації в країні, почули, що якийсь політик поганий від бабці в магазині, то мовчіть і не коментуйте. І не потрібно казати, що вас спитали. Ваша позиція стає зрозумілою не тільки тоді, коли про це спитає журналіст. Ваші пости в соцмережах, сторіс, дії є куди кращим показником.

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Ніхто б про Крим Усика не питав у 2016 році, якби він не продовжував туди їздити. В час, коли катували та вбивали кримських татар й патріотів України, він показував, що "все гут". Люди, в яких були набагато менші фінансові можливості та відсутність впевненості в майбутньому, поїхали з півострова. А він не зміг сім’ю вивести?

Усик сам спровокував хвилю питань до себе своєю напів позицією. Вже якщо дивитись в корінь його заяв про Крим Божий, то тут теж не сходиться. Півострів завжди був батьківщиною татар, росіяни загарбники, то значить Крим Аллаха. Це стосується і багатьох інших спортсменів, які не мають чіткої позиції, а завжди в підвішеному стані та намагаються реагувати на ситуацію.

Але щодо Усика то це ще не все. У 2012 році він активно підтримував "Партію регіонів". Ви скажете, що його заставили у федерації, а потім він ще й обурювався в коментарях ЗМІ, що не знав про партію і все сталось випадково. Але це не правда, бо, наприклад, тренер цієї збірної з боксу Дмитро Сосновський не їздив. Хоча його учать у заходах партії у Львові точно додала б їй голосів. І якщо тебе вже заставляли їздити, то для чого ти прийшов у штаб парті в день виборів і висловлював свою підтримку там?

Можливо він порозумнішав і за 5-7 років не робив таких дурниць? Але ж ні! Він протиставляв себе колишньому президенту України Порошенку, коментував події в країні і поводився як опозиційний активіст, а не професійний спортсмен.

І крайня теза про політику. Війна – це не політика. Війна – це її безсилля. Якщо країни воюють, то політики вже немає.

Колишня українська боксерка Аліна Шатернікова стала на захист Усика та Ломаченка, яких тепер ще й внесли в базу "Миротворця". Про це розповіла сама боксерка у фейсбук, але зараз цей пост не доступний (можливо тільки не для друзів):

"Так, вони не ідеальні, як і кожен з нас, вони можуть помилятися, як і кожен з нас, вони можуть бути далекі від реалій подій на Сході, так врешті-решт вони можуть бути схильні до впливу адептів радянського союзу. Вони ж просто люди…", – розповіла Шатернікова. В новому своєму інтерв’ю вона згадала, що вони прославляють Україну, що не можна нападати на людей за те, що вони не підтримують загальну ідеологію.

Не забула сказати, що фільм в якому вони знялись, має багато хороших меседжів. Тут зразу пригадується фраза, що поганий піар теж піар. Можна показувати хороші повідомлення, але має значення з ким і де. Але варто зразу наголосити, що Аліна підтримувала українських воїнів і не вважає росіян братами.

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Але не все, про що вона говорить, є правда. Є така програма "Західний кордон", кожен зможе знайти її на YouTube. В ній розповідається про несення служби прикордонниками. Є випуски з тренувальних баз, а є із зони АТО/ООС. Усик взяв участь у зйомках зразу двох випусків. У першому він тренувався і провів цілий день з військовими на полігоні, а в іншому поїхав в зону ведення бойових дій.

Дивіться відео з Усиком у програмі "Західний кордон" в зоні АТО/ООС

Наприклад, крім нього у зйомках брав участь Мирон Маркевич, Володимир Єзерський та Артем Федецький. Усик прекрасно знає, що відбувається на Донбасі, до чого призвела російська агресія та з ким воюють українські воїни. Щодо Ломаченка впевненості немає, тут Аліна можливо і права.

Вимагати називати його ім’я на російський манер, показувати братню любов з народом, який прийшов нас вбивати, який нас ненавидить і кричить, що ми фашисти – це не прославляти Україну. Ти публічна особа, і не тільки бої впливають на громадську думку і прославляння країни. Всі твої дій важливі.

Якщо ви знаєте якою в Україні є загальна ідеологія, то напишіть її. Бо політики, історики, соціологи не знають. Говоріння про ідеологію, націоналістичну чи фашистську – це вигадка російської пропаганди. Вони активно прив’язували її до вже експрезидента, але Порошенка вже як рік немає при владі.

Чи піддались впливу боксери російській пропаганді? Так! Хоча паралельно їх ще й використали в інформаційній війні проти українців. Фільм вийшов перед 9 травня, днем, який викликає багато емоцій і суспільного збурення.

Аліна Шатернікова – це не просто функціонерка, а й цільова аудиторія Усика. З одного боку українці, які пишуть пости і кричать "Герої", "Ти нас прославляєш" після кожного переможного бою, з іншого боку ті, хто не розуміє сили інформаційного впливу і гібридної війни, намагаються триматись того, що вже давно вмерло – дружба з Росією, спільний простір тощо. Для перших Усик – козак, який їде в АТО, для других – православний християнин, що говорить про любов, добро, котиків.

Усик добре усвідомлює, що робить. Всі його дії викликають інформаційну хвилю, додають йому пізнаваності, розвивають бренд. Але завжди є межа. Він її перейшов. Логічним кроком в його випадку було б втекти назад до Криму, а фактично в Росію. І Росія оголосила, що готова надати громадянство. Але різка заява його команди про отримання громадянства свідчить про те, що він загрався. Різко висловився і сам Усик про те, що Україна – це його країна, що ніхто нічого не буде йому вказувати тощо. Звичайно, що він не хоче їхати звідси. В Росії він не буде особливим чи не таким. Оселедець нікого не вразить, від пропаганди з Кремля вже нудить і самих росіян. Максимум – запросять на пару шоу на федеральних каналах розповісти про тяжку долю українського боксера.

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В Україні він може далі говорити про братній народ, робити гучні заяви і привертати увагу не тільки українців, а й росіян, білорусів та інших російськомовних. Ви спитаєте для чого йому весь цей хайп? Гроші! В грудні минулого року Усик і Ломаченко запустили свій бренд одягу, в лютому цього вийшла друга колекція. Вони просто себе рекламують. А ми їм сприяємо, бо реагуємо, пишемо, знімаємо відео та допомагаємо залучати нових людей.

P.S. Усик обзивав та погрожував учасникам війни та громадянам України. Але коли він отримав реальний виклик вийти на бій та показати на що здатний, то здав назад. Через свій хайп він поступово почав руйнувати ще один свій образ "сильного чоловіка". Бронзовий призер чемпіонатів світу та Європи з вільної боротьби Богдан Грицай зробив те про що подумало багато українських чоловіків, але не злякався кинути виклик. А ось Усик злякався його прийняти. Все, що він сказав, – це спроба втекти від відповідальності за свої слова.