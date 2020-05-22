Усик влаштував запальні танці під час уроку для школярів: відео

Олімпійський чемпіон 2012 року Олександр Усик взяв участь у проєкті "Всеукраїнська школа онлайн". Непереможний боксер знову провів уроки руханки.

Олександр Усик провів урок разом з відомою українською співачкою Ольгою Поляковою, повідомляє 24 канал.

Читайте також Міністерство освіти й науки пояснило, чому показало відео з Усиком замість уроку про агресію РФ

Відео уроку з'явилося на інстаграм-сторінці lomus_official. Це спільна сторінка Усика та Василя Ломаченка.

Дивіться відео уроку руханки з Усиком

Окрім звичних вправ, Усик і Полякова влаштували запальні танці на паркеті. Для Усика, який відомий своєю роботою ніг у ринзі, танці не склали жодної проблеми.

Участь у "Всеукраїнській школі онлайн" – не новий досвід для 33-річного Усика. Раніше боксер та гімнастка Наталія Годунко також провели для школярів урок руханки.

Окрім Усика, участь у проєкті беруть інші зірки українського спорту. Серед них гравці збірної України з футболу Андрій Пятов, Віталій Миколенко, Сергій Болбат та інші.

Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"? Освітній проєкт, ініційований президентом Володимиром Зеленським. Це відеоуроки, які щодня виходять на українських телеканалах. Мета – надати доступ до якісної освіти українським учням, які під час карантину не можуть відвідувати школи.