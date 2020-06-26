Володар титулу чемпіона світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі продовжує підігрівати інтерес до третього поєдинку з Деонтеєм Уайлдером. Тайсон розповів, що тільки він та Олександр Усик можуть на рівних протистояти американцю.

Ф'юрі зробив комплімент Усику

В інтерв'ю ютуб-каналу iFL TV Ф'юрі заявив, що Уайлдер не втратив статус найнебезпечнішого боксера попри поразку в попередньому бою. Деонтей програв титул чемпіона WBC саме Ф'юрі.

До речі Ф'юрі сумнівається у перемозі Джошуа над Усиком

"Він може відправити на канвас будь-якого суперника, крім мене", – сказав Ф'юрі.

Він додав, що проблемою для Уайлдера став би й 33-річний українець Олександр Усик.

Ми з Усиком – два боксери які зможуть протистояти Уайлдеру в рингу,

– заявив Тайсон.

31-річний Тайсон назвав себе звіром, воїном та чемпіоном. В Усику британець відзначив майстерність.

А з Усиком йому було б важко, тому що Олександр – досвідчений лівша, майстерний боксер. Він був абсолютним чемпіоном і знає, як впоратися з потужними ударами,

– сказав Ф'юрі.

Ф'юрі не хоче битися з Усиком

Кожна наступна заява Тайсона про Усика суперечить попередній.

Тайсон розповідав, що поєдинок з 33-річним Усиком не входить у його плани. За словами британця, на зустрічі з українцем не вдасться заробити солідний гонорар.

Варте уваги Ніяких компромісів: Усик став на заваді бою Джошуа – Ф'юрі

Також Ф'юрі запевнив, що не змінить свою думку, навіть якщо Усик переможе чемпіона світу Ентоні Джошуа.

Британець говорив, що український боксер надто слабкий для суперважкого дивізіону.

Згодом Тайсон не включив українця у список потенційних суперників. Ще пізніше Ф'юрі змінив свою думку.