Усик – Белью, рік потому: чим запам'ятався цей період для українського боксера

10 листопада 2018 року в Манчестері відбувався один з найважливіших боїв Олександра Усика - проти британця Тоні Белью. З моменту цього мегафайту до сьогодні пройшов рівно рік. Проведемо його оцінку та зробимо розбір спортивних успіхів і невдач нашого чемпіона.

Одразу після бою Олександр заявив, що хоче трохи відпочити, а потім буде готуватися до переходу в суперважку вагову категорію.

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Успішний плановий відпочинок охоплював декілька популяризаційних заходів: відвідування боксерських поєдинків, конгресів, інтерв’ю з журналістами іноземних телеканалів. Спочатку все йшло просто прекрасно. Усик стрімко вписувався в компанії міжнародних зірок, а різні медіа та бійцівські організації один за одним визнавали його найкращим боксером 2018 року та ставили на найвищі місця в pound-for-pound.

Однак, після цих успіхів прийшли й перші проблеми — вибір майбутнього суперника. Охочих виходити в ринг проти українця було не багато. Шансів на перемогу обмаль, а гонорар не такий вже й фантастичний. Діліан Вайт, Дерек Чісора, Джозеф Паркер, Олександр Повєткін — всі по черзі відмовлялися від пропозиції битися з абсолютним чемпіоном крузервейта.

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Пошуки й перемовини з потенційними суперниками тягнулися до середини весни. І ось нарешті, Еді Хірн офіційно оголошує: 25 травня, в Меріленді, Усик відбоксує в головному поєдинку вечору проти камерунця Карлоса Такама. Експретендент на титул чемпіона світу провів багато хороших двобоїв у королівському дивізіоні: гідно бився з Ентоні Джошуа, створив справжню війну в ринзі в боях з тими ж близько-топовими Повєткіним і Чісорою. Прізвище Такама більш ніж задовольнило апетити фанів.

Проте, цьому івенту не судилося відбутися. Причина — травма біцепса в українця. Місяць на відновлення і перенесення дебюту у хевівейті на осінь. Такам змінює промоутера, чим додає новий головний біль для керівника Matchroom Boxing. Знову довготривалі пошуки опонента. Ним на цей раз став Тайрон Спонг. Нідерландця суринамського походження, який в бокс прийшов з кікбоксингу, сприйняли досить скептично. Не дивлячись на його непереможну кар‘єру з 16 боїв, гідних опонентів він ще не мав. Серед переваг голландця можна назвати вже згаданий ідеальний рекорд і вище за Такама місце у рейтингу WBO.

Та і цей поєдинок не відбувся. Спонг завалив допінг-пробу. Йому миттєво находять заміну в лиці колись перспективного, зараз вже досвідченого Чезза Уізерспуна. Проти нього Усик і провів довгоочікуваний дебют. 7 акуратних раундів і суперник здається. Невелика втіха як на великі сподівання.

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Рік можна назвати на 100% перехідним. Один вихід в ринг проти не найзірковішого бійця. Ні слави, ні суттєвих фінансових дивідендів. Головним здобутком цього року можна назвати 2-3 кілограми набраної чистої м‘язової маси. Однак, цей період і не можна назвати негативним. Українець — обов‘язковий претендент за версією WBO. Вже весною, в разі завоювання поясу в хевівейті, акції уродженця Криму можуть різко злетіти вгору.

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Зараз кар‘єра Олександра виходить на новий етап, будемо надіятися, що він стане ще більш яскравим і запальним.