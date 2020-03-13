Усик – Чісора: боксери вперше зустрілися в дуелі поглядів – відео

Український боксер надважкої ваги Олександр Усик (17-0, 13 КО) вийде на ринг проти британця Дерека Чісори (32-9, 23 KO) 23 травня.

13 березня у Великобританії Усик вперше зустрівся з Чісорою в дуелі поглядів.

До слова Усик – Чісора: офіційна дата та місце бою

Усик – Чісора дуель поглядів

На пресконференцію українець прибув у захисній масці. Також вболівальники бачили його в масці і в аеропорту.

Боксери зустрінуться 23 травня у Лондоні. На кону поєдинку не стоятиме чемпіонський титул WBO, про що раніше можна було прочитати у ЗМІ. Усик є офіційним претендентом по цій версії.

Титулом WBO володіє британець Ентоні Джошуа. Промоутер Едді Хірн заявляв, що переможець бою Усик – Чісора у 2020 році зможе зустрітися з Джошуа.

Що відомо про Чісору

Чемпіон Великобританії (2010-2011), чемпіон Європи за версією EBU (2013-2014). Дерек провів декілька поєдинків з топ-боксерами.



У 2012 році Чісора програв Віталію Кличку, у 2014 році – Тайсону Ф'юрі. Також британець програвав Девіду Хею. Водночас в активі Дерека перемога над Карлосом Такамом, з яким мав зустрітися Усик.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.