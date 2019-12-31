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Усик – Чісора: промоутер назвав дату і місце поєдинку

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Олександр Усик / 24 канал

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн розповів про наступний бій Олександра Усика у суперважкій вазі. Наступним суперником українця стане Дерек Чісора або чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа.

За словами Хірна, Усик буде битися з Чісорою, якщо WBO не зобов'яже Джошуа зустрітися з українцем. Хоча WBO раніше дала Джошуа пів року на проведення захисту титулу проти Усика.

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Як стверджує Едді, бій Усик – Чісора може відбутися на початку березня у британському Манчестері.

Бій Чісора – Усик може відбутися 7 березня на Manchester Arena. Дерек Чісора планує битися з Олександром. На цей момент WBO говорить, що Усик – обов'язковий претендент для Джошуа. А IBF стверджує, що Ентоні повинен битися з Кубратом Пулєвим. Хлопці, повинен бути якийсь порядок. Ми просто хочемо знати, хто буде першим.

Я говорив з Усиком про те, що якщо нам скажуть спочатку захищати титул WBO, то Джошуа буде битися з ним. Якщо ні, він може зустрітися з Чісорою, а потім битися з переможцем бою Джошуа – Пулєв. Усик у відмінному положенні, але, звичайно, всі тепер хочуть побачити найбільший бій,
– сказав Хірн в інтерв'ю IFL TV.

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Також існує ймовірність, що Усик у наступному поєдинку битиметься за титул WBO, але не з Джошуа. Суперником Усика може стати Джозеф Паркер.

За інформацією ЗМІ, це станеться, якщо Джошуа відмовиться проводити захист титулу WBO й зустрінеться з обов'язковим претендентом по лінії IBF Кубратом Пулєвим.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
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