Усик – Чісора: промоутер розповів нові деталі поєдинку

Промоутер Девід Хей розповів про організацію поєдинку між Дереком Чісорою та Олександром Усиком. Промоутер Чісори заявив, що в найближчі 7-10 днів буде більше новин.

Хей заявив, що поєдинок між Чісорою та Усиком буде за звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Хоча WBO вже давно надала українцю статус обов'язкового претендента й зобов'язала Ентоні Джошуа провести захист.

Читайте також: Не Усик: промоутер назвав наступного суперника Джошуа

Організація бою йде в правильному напрямку. Дерек хоче цей поєдинок, Усик – теж. Зараз багато що залежить від WBO й IBF, чи зможуть вони піти назустріч цьому бою. Упевнений, цей поєдинок відбудеться.



Всі хочуть його побачити. Потенційно він буде за звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Схрестив пальці, сподіваюся, в найближчі 7-10 днів буде більше новин,

– сказав Хей ютуб-каналу iFL TV.

Що ще відомо про бій Усик – Чісора?

Співпромоутер Усика Едді Хірн розповів, що наступний бій українець проведе навесні 2020 року проти Дерека Чісори.

Після цього поєдинку боксер начебто битиметься з переможцем пари Ентоні Джошуа – Кубрат Пулєв. Хірн заявив, що бій може відбутися у березні в Англії.

Втім, промоутер Олександр Красюк закликав не вірити цій інформації та не робити поспішних висновків.

Свій останні бій українець провів у жовтні. Усик дебютував в супертяжах з перемоги над Чаззом Візерспуном після семи раундів.

Натомість Чісора 26 жовтня за підсумками 4 раундів переміг Прайса .