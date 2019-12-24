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Усик – Чісора: промоутер розповів нові деталі поєдинку

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Олександр Усик / 24 канал

Промоутер Девід Хей розповів про організацію поєдинку між Дереком Чісорою та Олександром Усиком. Промоутер Чісори заявив, що в найближчі 7-10 днів буде більше новин.

Хей заявив, що поєдинок між Чісорою та Усиком буде за звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Хоча WBO вже давно надала українцю статус обов'язкового претендента й зобов'язала Ентоні Джошуа провести захист.

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Організація бою йде в правильному напрямку. Дерек хоче цей поєдинок, Усик – теж. Зараз багато що залежить від WBO й IBF, чи зможуть вони піти назустріч цьому бою. Упевнений, цей поєдинок відбудеться.

Всі хочуть його побачити. Потенційно він буде за звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Схрестив пальці, сподіваюся, в найближчі 7-10 днів буде більше новин,
– сказав Хей ютуб-каналу iFL TV.

Що ще відомо про бій Усик – Чісора?

Співпромоутер Усика Едді Хірн розповів, що наступний бій українець проведе навесні 2020 року проти Дерека Чісори.

Після цього поєдинку боксер начебто битиметься з переможцем пари Ентоні Джошуа – Кубрат Пулєв. Хірн заявив, що бій може відбутися у березні в Англії.

Втім, промоутер Олександр Красюк закликав не вірити цій інформації та не робити поспішних висновків.

Свій останні бій українець провів у жовтні. Усик дебютував в супертяжах з перемоги над Чаззом Візерспуном після семи раундів.

Натомість Чісора 26 жовтня за підсумками 4 раундів переміг Прайса.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
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