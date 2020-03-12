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Усик – Чісора: з'явився гарячий проморолик бою

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Олександр Усик / boxingscene.com

Телеканал Sky Sports представив офіційний проморолик поєдинку між українцем Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою. Боксери зустрінуться 23 травня у Лондоні.

Для українського боксера це буде другий візит на туманний Альбіон. Вперше Усик провів бій у Манчестері 10 листопада 2018 року. Українець нокаутував Тоні Белью та підкорив британську публіку.

До теми Усик – Чісора: офіційна дата та місце бою

Суперник в Усика надзвичайно складний. Окрім того, що місцева публіка забезпечить Дерека підтримкою, британський боксер має велику кількість поєдинків за плечима. Дерек провів 41 бій і здобув 32 перемоги.

Дивіться проморолик бою Усик – Чісора

На кону поєдинку не стоятиме чемпіонський титул WBO, про що раніше можна було прочитати у ЗМІ. Усик є офіційним претендентом по цій версії.

Титулом WBO володіє британець Ентоні Джошуа. Промоутер Едді Хірн заявляв, що переможець бою Усик – Чісора у 2020 році зможе зустрітися з Джошуа.

Що відомо про Чісору?Чемпіон Великобританії (2010-2011), чемпіон Європи за версією EBU (2013-2014). Дерек провів декілька поєдинків з топ-боксерами.

У 2012 році Чісора програв Віталію Кличку, у 2014 році – Тайсону Ф'юрі. Також британець програвав Девіду Хею. Водночас в активі Дерека перемога над Карлосом Такамом, з яким мав зустрітися Усик.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Олександр Усик Бокс
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