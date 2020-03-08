Усик – Джошуа: бій відбудеться у 2020 році

Поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа та Олександром Усиком може відбутися у 2020 році. Промоутер британця Едді Хірн розповів деталі організації поєдинку.

У коментарі Boxingnews24 Хірн сказав, що Джошуа та Усик зустрінуться, якщо не вдасться організувати британцеві бій за звання абсолютного чемпіона світу.

Втім, Усику потрібно 23 травня перемогти британця Дерека Чісору. Саме переможець цього поєдинку отримає шанс зустрітися з Джошуа.

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Усик претендент на бій з Джошуа, але спочатку йому потрібно перемогти Чісору. Якщо Ентоні не поб'ється з Ф'юрі або Уайлдером, то в разі перемоги над Пулєвим у грудні він поб'ється з переможцем бою Усик – Чісора,

– заявив Хірн.

Також Хірн заявив, що поєдинок Усик – Чісора не є відбірковим. Втім, промоутер підкреслив, що якщо перемагаєш першого номера рейтингу WBO, то зазвичай переймаєш цей статус.

У такий спосіб Хірн натякнув, що Усик, який є першим номером у рейтингу WBO, може втратити свій статус, якщо програє Чісорі.

За інформацією ЗМІ, уже наступного тижня про бій Усика з Чісорою оголосять офіційно. 13 березня повинна відбутися пресконференція, яка буде присвячена зустрічі.

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