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Усик – Джошуа: британець назвав умову для проведення бою

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Ентоні Джошуа / fp-news.com

Чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа стверджує, що прийме виклик Олександра Усика. Однак, за словами британця, Усик тільки третій у черзі на бій з ним.

У коментарі Sky Sports Джошуа заявив, що прийме всі виклики. Однак потенційні суперники повинні стати в чергу.

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"Так, нехай стають в чергу. Ви знаєте, що у мене є, подивившись в послужний список. Я прийму всі виклики", – сказав Ентоні.

За словами Джошуа, він заслужить повагу в суперважкому дивізіоні, якщо не ухилятиметься від поєдинків.

"Усик, Ф'юрі, Уайт, Уайлдер – вони всі в моєму списку, безперечно", – стверджує британець.

Щодо Усика, то британець заявив, що зустрінеться з українцем, якщо Ділліан Уайт і Тайсон Ф'юрі не вимагатимуть бою.

"Усик – претендент по лінії WBO, і якщо Уайт з Ф'юрі відступлять, я прийму його виклик без сумнівів", – підсумував Джошуа.

До речі Джошуа назвав проблеми, які чекають Усика в бою з Чісорою

  • Бій між Усиком та Джошуа мав усі шанси відбутися вже влітку 2020 року. Українець – офіційний претендент на титул WBO, яким володіє Ентоні.
  • Втім, британець вирішив провести захист поясу IBF проти Кубрата Пулєва. Наразі цей бій перенесено.
  • Водночас Усик має зустрітися з Дереком Чісорою. Потенційно переможець двобою вийде на зустріч з Джошуа. Але бій Усик – Чісора також перенесено.
 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Олександр Усик Бокс Ентоні Джошуа
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