Усик – Джошуа: відомий тренер дав несподіваний прогноз на бій

Колишній тренер Олександра Усика Джеймс Алі Башир оцінив шанси українця в поєдинку з Ентоні Джошуа. Британець – чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і повинен у майбутньому провести обов'язковий захист титулу проти Усика.

В інтерв'ю Luckypunch.net Алі Башир висловив переконання, що Усик здатен за 12 раундів впоратися з Джошуа.

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Усик кращий за Джошуа у 12-раундових боях. Я поважаю Ентоні, він – хороший боксер, у нього відмінні навички, але в поєдинку на всю дистанцію він поступається Олександру,

– вважає Алі Башир.

Екстренер Усика ставить на перемогу українця, якщо бій триватиме 12 раундів.

Він знає як працювати в рингу, вміє пристосовуватися. Уже в другому раунді Олександр знатиме як виграти цей поєдинок,

– зазначив тренер.

Коли може відбутися бій Усик – Джошуа?

Зусртіч боксерів мала всі шанси відбутися влітку 2020 року. Українець – офіційний претендент на титул WBO, яким володіє Ентоні.

Але, британець вирішив провести захист поясу IBF проти Кубрата Пулєва. Бій повинен відбутися 25 липня.

Натомість Усик має зустрітися з Дереком Чісорою. Потенційно переможець двобою вийде на зустріч з Джошуа. Але бій Усик – Чісора перенесено на невизначений термін.

Сам Джошуа висловлює бажання перед Усиком зустрітися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

Важливу роль у визначенні наступного суперника Джошуа відіграватиме WBO, яка зобов'язала британця провести захист титулу в бою з Усиком.

Якщо британець відмовиться від бою, то може втратити пояс.

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