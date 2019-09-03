Усик – феномен, його дебют у суперважкій вазі один з найбільш очікуваних, – промоутер

Британський промоутер Едді Хірн прокоментував майбутній поєдинок Тайрона Спонга з українським боксером Олександром Усиком. Боксери зустрінуться 12-го жовтня.

Хірн, який співпрацює з Усиком, назвав його дебют у суперважкій вазі одним з найбільш очікуваних у світі боксу.

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Дебют Усика в суперважкій вазі – один з найбільш очікуваних моментів боксу у 2019 році, і я не можу дочекатися, щоб побачити його. Усик – феномен, який домінував у важкій вазі.



Тепер, коли він готується поборотися за титул чемпіона світу в суперважкій вазі, йому необхідно спочатку перемогти Тайрона Спонга. Спонг буде вибухонебезпечним, і ми очікуємо важкого наелектризованого бою між ними,

– сказав Хірн.

Усик офіційно дебютує в суперважкій вазі проти Тайрона Спонга 12 жовтня в Чикаго (США).

Тайрон Спонг – нідерландський боксер, професійний кікбоксер і боєць змішаного стилю суринамського походження, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях.

Він колишній чемпіон з кікбоксингу Glory 9 (2013), і чемпіон світу з тайського боксу W.F.C.A. (2007-2008) в першій важкій вазі (до 95 кг).

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У професійному боксі 33-річний Спонг провів 14 поєдинків й усі виграв (13 нокаутом).

Тайрон володіє регіональними титулами чемпіона Латинської Америки за версією WBC Latino і WBO Latino у важкій вазі.