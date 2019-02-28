Усик – Повєткін: промоутер заявив, що українець може відправити на пенсію росіянина

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Олександр Усик у бою з Тоні Белью
Олександр Усик у бою з Тоні Белью / Twitter/@MirrorFighting

Британець Едді Хірн, який є співпромоутером абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика, розповів про те, що переговори по дебютному поєдинку українця в суперважкій вазі проти російського боксера Олександра Повєткіна тривають. За словами Хірна, бій проти боксера, який в минулому році претендував на титул чемпіона світу в суперважкій вазі, багато що скаже про перспективи українця.

"Ми ведемо переговори. На мій погляд, це дуже важкий бій для дебюту в суперважкій вазі, але їм (промоутерам Усика, – Спорт24) подобається цей поєдинок", – сказав Хірн express.co.uk.

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"Це складний бій для Повєткіна, тому що насправді його акції тільки зросли після бою з Джошуа. Він може провести звичайний бій, або він може відразу кинутися у поєдинок, який в разі поразки буде означати завершення кар'єри, і він також балансує між ризиком і винагородою", – зазначив промоутер.

Шанувальникам боксу не подобаються розмови про відповідну фінансову винагороду, але саме так бої оцінюються командами боксерів. Повєткін не просто заявляє: "дайте мені хороші гроші, і я згоден", він думає: "якщо я програю, моя кар'єра закінчиться, тому я хочу стільки, щоб це було того варте,
– заявив Хірн.

"Усику подобається цей бій, це дуже складний бій для входу в супертяжі. Його команда готова битися з будь-яким суперником, і мені це подобається. Повторюся, що це не означає, що вони готові робити це за копійки, але йому подобаються виклики. Я вважаю, якщо він зустрінеться з Повєткіним у своєму першому бою в суперважкій вазі, це буде великою заявкою", – резюмував британець.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
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