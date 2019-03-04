Усик – Повєткін: російський боксер розповів, чи відбудеться поєдинок

Російський боксер Олександр Повєткін (34-2, 24 КО) вперше прокоментував інформацію про можливий бій проти Олександра Усика (16-0, 12 КО).

Повєткін підтвердив інформацію про переговори щодо виходу в ринг проти Усика.

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Можу сказати, що на сьогоднішній момент точної інформації, чи буде цей бій, поки немає. Що стосується підготовки, то у мене був період відновлення і зараз я починаю щільно тренуватися,

– цитує Повєткіна riakursk.ru.

Спорт 24 повідомляв, що на даний момент український боєць далекий від домовленості про поєдинок з Повєткіним, через те, що одним з варіантів і може виступити камерунець Такам.

Водночас промоутер Matchroom Boxing британець Едді Хірн стверджував, що бій між олімпійськими чемпіонами практично узгоджений. Хірн також заявляв, що бій проти росіянина багато що скаже про перспективи Усика в суперважкій вазі.

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

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