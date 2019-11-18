Усик – пріоритетний варіант для Чісори, – промоутер
Менеджер Дерека Чісори британець Девід Хей назвав Олександра Усика фаворитом на те, щоб стати наступним суперником його клієнта.
На бій з Чісорою окрім Усика претендує Джозеф Паркер, з яким Дерек не може домовитися щодо поєдинку 2 роки. Хей називає саме українця наступним опонентом британця.
Читайте також: Усик посунув росіянина в рейтингу WBC, Богачук вперше піднявся в топ-15
Усик – пріоритетний варіант для Чісори. І я, і Дерек хочемо, щоб бій відбувся. Паркер знявся з поєдинку проти Чісори з його власної вини (Паркера вкусив павук, – Спорт24).
Дерек все одно переміг би Паркера. Останній став би просто сходинкою на шляху до бою з Усиком. Поєдинок з останнім набагато важливіший. Він – абсолютний чемпіон і непереможений боксер,
– цитує Хея Sky Sports.
Команди готові організувати бій
Раніше глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що Усик дійсно хоче зустрітися з Дереком Чісорою.
Також Хірн висловив бажання організувати бій українця проти Чісори в лютому 2020 року.
Натомість у команді Чісори вважають, що боксери можуть зустрітися у поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBO. Наразі поясом володіє Енді Руїс.
Вибір редакції
-
Від першого кілометра до 42: як підготуватись і пробігти дебютний марафонсьогодні , 11:03
-
Євро-2020: Португалія та ще 16 збірних гарантували собі участь у чемпіонаті Європи17 листопада , 18:52
-
Україна на останній хвилині вирвала нічию у матчі відбору на Євро-2020 з Сербією: відео17 листопада , 17:54