Усик – пріоритетний варіант для Чісори, – промоутер

Менеджер Дерека Чісори британець Девід Хей назвав Олександра Усика фаворитом на те, щоб стати наступним суперником його клієнта.

На бій з Чісорою окрім Усика претендує Джозеф Паркер, з яким Дерек не може домовитися щодо поєдинку 2 роки. Хей називає саме українця наступним опонентом британця.

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Усик – пріоритетний варіант для Чісори. І я, і Дерек хочемо, щоб бій відбувся. Паркер знявся з поєдинку проти Чісори з його власної вини (Паркера вкусив павук, – Спорт24).



Дерек все одно переміг би Паркера. Останній став би просто сходинкою на шляху до бою з Усиком. Поєдинок з останнім набагато важливіший. Він – абсолютний чемпіон і непереможений боксер,

– цитує Хея Sky Sports.

Команди готові організувати бій

Раніше глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що Усик дійсно хоче зустрітися з Дереком Чісорою .

Також Хірн висловив бажання організувати бій українця проти Чісори в лютому 2020 року.

Натомість у команді Чісори вважають, що боксери можуть зустрітися у поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBO. Наразі поясом володіє Енді Руїс.