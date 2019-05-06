Усик – Такам: стало відомо, скільки українець заробить за бій

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Олександр Усик
Олександр Усик / boxingscene.com

Український боксер Олександр Усик за дебютний бій у суперважкій вазі проти Карлоса Такама заробить солідний гонорар.

Карлос Такам може отримати 800 тисяч доларів, якщо переможе Олександра Усика.

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За інформацією Sport Arena, гонорар Усика в дебютному поєдинку в суперважкій вазі проти Карлоса Такама складе понад мільйон доларів.

Поєдинок Усик – Такам відбудеться 25 травня в американському місті Оксон-Гілл в штаті Меріленд на арені MGM National Harbor. В андеркарті бою Усик – Такам проведе поєдинок український боксер Олег Малиновський (23-0, 7 КО).

Перемога для Усика в цьому поєдинку надзвичайно важлива, оскільки може дозволити українцю найближчим часом зустрітися з чемпіоном світу IBF, WBO, WBA в суперважкій вазі Ентоні Джошуа. Британець заявив, що готовий зустрітися з українцем.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Усик – Такам Олександр Усик
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