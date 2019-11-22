Усик – талановитий боксер та професіонал, який знає чого і за чим виходить на ринг, – тренер

Заслужений тренер України з боксу Дмитро Сосновський розповів про свої враження від дебюту Олександра Усика в супер важкій вазі, чого мало нових яскравих професійних боксерів з України та які види спорту склали конкуренцію боксу.

– Як оцінюєте дебют Олександра Усика?

– Хочу привітати його з перемогою. Видно, що був добре готовий функціонально і добре налаштований. Як на мене, то хороше враження справив. Була пророблена хороша робота під час підготовки. Саша талановитий боксер і він професіонал, який знає чого і за чим виходить на ринг, і добре робить свою роботу.

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– Наскільки добре він виглядав після того, як набрав 7,5 кг?

– Думаю, що технічних проблем в нього не буде. В нього хороша координація, дуже добре відчуває дистанцію, хороша реакція. Що стосується техніки, то проблем не повинно виникати. Єдине, що це набір ваги, тут можуть бути моменти. Мені оцінювати важко. Тут можуть оцінювати та бути експертом тільки ті люди, які перебували біля нього. Дивитись по телевізору – це одне, а коли ти перебуваєш всередині, то зовсім інше. Тут все має бути пропорційно: набираєш вагу, але не втрачаєш швидкість, вибухову силу і так далі. Всі кажуть, що Саша швидко рухається, виконує багато роботи. За рахунок роботи ногами в нього важко влучити. Для цього йому треба буде багато працювати.

– Чи вартує йому в другому поєдинку виходити на чемпіонський бій?

– Мені важко тут аналізувати. Я казав, що не є експертом професійного боксу. Добре сказав Оскар Де Ла Хойя, що це два різні види спорту. Тому я дальше від професійного боксу і не можу казати – те варто робити, а те ні.

В нього працює команда, люди вже розібрались який він боксер. Він така людина, що дружить з головою і знає куди він іде і що буде робити. Він міг бути в крузервейті, проводити бої й заробляти гроші, але захотів завоювати титул чемпіона чи зібрати всі пояси в супер важкій вазі. Про те, що в нього буде чемпіонський бій, вони вже прийняли рішення, а з ким і як вони на нього вийдуть – це як буде так і буде.

– Чому після команди 2012 року більше немає таких яскравих боксерів, що перейшли в профі?

– Завжди підкреслював, і це моє переконання, що результат показують тільки талановиті спортсмени. Але в кожного своя доля. Скажемо, не вийшло в Тараса Шелестюка, але він талановитий й боксер. Зараз серйозно виступає Сергій Богачук, хороший бокс показує. Влад Сіренко перейшов. Тоді їх просто більше пішло, бо була команда. Зараз команда розпорошується, немає такої команди, є одиниці.

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