Усик битиметься з Джошуа і це факт, – промоутер

Промоутер Олександр Красюк розповів нові деталі наступного поєдинку Олександра Усика в суперважкій вазі. Претендентами на бій з українцем залишаються Дерек Чісора, Джозеф Паркер та Ентоні Джошуа.

Промоутер Усика прояснив ситуацію щодо можливого титульного поєдинку українця. Він підтвердив, що Олександр може зійтися в сутичці за чемпіонський пояс з Паркером.

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Це станеться, якщо пояс WBO, яким володіє Ентоні Джошуа, стане вакантним. Натомість, якщо Усик зустрінеться з Чісорою, то цей бій не буде титульним.

Бій з Чісорою не може бути титульним. Якщо пояс WBO стане вакантним, то Усик із задоволенням за нього поб'ється. Найбільш рейтинговим серед доступних претендентів є Джозеф Паркер,

– сказав Красюк у коментарі Sky Sports.

При цьому промоутер підкреслив, що бій Усика з Ентоні Джошуа обов'язково відбудеться.

Усик битиметься з Джошуа, і це факт! Питання полягає тільки в тому, коли: в наступному бою або пізніше. Зараз ми очікуємо рішення Ентоні,

– додав Олександр Красюк.

За попередньою інформацією, Джошуа прийняв рішення провести захист титулу IBF проти обов'язкового претендента Кубрата Пулєва.