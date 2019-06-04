Усик буде обов'язковим претендентом на бій проти переможця пари Джошуа – Руїс

Поразка Ентоні Джошуа у бою проти Енді Руїса внесла чимало змін у розклад боїв у важкій вазі в майбутньому. У тому числі й на бій українця Олександра Усика.

Нагадаємо, британський супертяж Ентоні Джошуа сенсаційно програв всі свої титули Енді Руїсу-молодшому. Останній став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO. При цьому Руїс отримав у чотири рази менше за перемогу, аніж Джошуа. Відтак бій Усика з Джошуа довелося відкласти. Адже британець тепер хоче реванш з Руїсом.

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Але Усик може вийти в ринг проти Джошуа. Або Руїса. Для цього українцю треба перемогти у своєму першому бої у важкій вазі. Відповідну інформацію підтвердив і співпромоутер Усика Едді Хірн, йдеться в Telegram-каналі Усика.

"Якщо Олександр Усик успішно дебютує в хевівейті, то в наступному бою зустрінеться з переможцем чемпіонського матчу-реваншу Руїс – Джошуа, як обов'язковий претендент по лінії WBO", – заявив Едді Хірн.

Однак коли відбудеться цей бій – поки невідомо. Усик може вийти в ринг не швидше вересня 2019 року. Також поки у нього немає і ймовірного суперника для дебюту у важкій вазі.