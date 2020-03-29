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Усик дав невтішний прогноз для української економіки

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Олександр Усик / Getty Images

Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик поділився думкою про карантин через пандемію коронавірусу в Україні.

Усик вважає, що продовження карантину в Україні не призведе ні до чого хорошого.

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Економіці будуть вила. Люди не працюють, у людей закінчаться гроші і їжа. Відбувається щось неймовірне. Як це відіб'ється на спортсменах? На деяких дуже сильно відіб'ється, на деяких – ні. Держава і так приділяє спортсменам мало уваги, а коли вони привозять медалі з різних великих змагань, вони кричать, ось, дивіться, це наші спортсмени, вони завоювали, які вони молодці.

"Є небайдужі люди, які допомагають спортсменам. Вони і будуть допомагати. У нас все всупереч, у спортсменів. Ми виграємо і привозимо медалі для своєї неньки не тому, що нам хтось допомагає, а тому що наше завдання – йти до вершин з самого дитинства. Так і буде, нічого не зміниться, але хотілося б, щоб змінилося", – сказав Усик в інтерв'ю NewsOne.

  • Усик готується до бою з Дереком Чісорою, який стане другим його поєдинком в суперважкій вазі після переможного дебюту з Чаззом Візерспуном у жовтні минулого року. Однак, бій з американцем відкладений на невизначений термін через пандемію коронавірусу.
  • Ентоні Джошуа незабаром належить захист титулів у бою з болгарином Кубратом Пулєвим, але в разі перенесення цього поєдинку він може побитися і з Тайсоном Ф'юрі.
  • У той же час, на бій з Ф'юрі в даний момент претендує Деонтей Уайлдер. Їх вже третій поєдинок запланований на 3 жовтня.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Олександр Усик
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