Усик дебютує у суперважкій вазі: названо дату бою та суперника

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі Олександр Усик може дебютувати в суперважкій вазі восени.

Промоутер Едді Хірн заявив, що бій українського спортсмена планується провести у вересні, повідомляє TalkSport.

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Суперником як і раніше може бути Карлос Такам. Боксери повинні були провести поєдинок 25 травня, але через травму Усика бій був перенесений.

Нещодавно Олександр Усик був позбавлений статусу абсолютного чемпіона світу. За короткий проміжок часу в українського спортсмена відібрали його чемпіонські пояси.

Спершу в Усика забрали чемпіонський титул WBA, після чого він і втратив звання абсолютного чемпіона світу. Після цього в Олександра забрали пояс WBC й після цього титул WBO. Таким чином, Олександр залишається чемпіоном світу тільки за версією IBF.

Втім, Усика це не сильно розчарувало. У команді українця заявляють, що готові віддати всі пояси, оскільки Олександр планує битися в суперважкій вазі. Боксер заявив, що хоче стати абсолютним чемпіоном світу в новій ваговій категорії.