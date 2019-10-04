Усик для мене не загроза, – чемпіон WBC Деонтей Уайлдер

Чемпіон світу у важкій вазі за версією WBC Деонтей Уайлдер не вважає, що український боксер Олександр Усик зможе створити проблеми для нього.

За словами Уайлдера, причина в розмірах Усика та силі його удару.

"Олександр Усик не представляє для мене загрози. Він занадто маленький. Я маю на увазі, він робить багато рухів і все таке, але це не турбує мене", – заявив Уайлдер в інтерв'ю boxingnews24.com.

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При цьому видання відзначає і розміри боксерів. Так, зріст Усика 1,91 метра, у той час як в Уайлдера – 2,01 метра. Щодо ваги, то вона в них майже однакова.

Та варто відзначити, що Усик та Уайлдер навряд чи скоро вийдуть в ринг один проти одного. Для початку українець проведе свій дебютний поєдинок у важкій вазі проти голландця Тайрона Спонга. У разі успішного бою, Усик стане обов'язковим претендентом на бій за звання чемпіона світу за версією WBO. Ним зараз володіє Енді Руїс, але він 2 грудня проведе бій-реванш проти Ентоні Джошуа. Тож з переможцем цієї пари і повинен битися Усик.

Щодо Уайлдера, то на нього чекають одразу два поєдинки – з Луїсом Ортісом та Тайсоном Ф'юрі.