24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Усик енергійно станцював на тренуванні: відео

300 Читать новость на русском
Олександр Усик / facebook.com/Alexanderusyk

Український боксер Олександр Усик готується до наступного поєдинку в суперважкій вазі. Поки українець офіційно не знає ім'я наступного опонента, але це не заважає перебувати українцю у відмінній формі.

На інстаграм-сторінці lomus_official з'явилося чергове відео з тренування 33-річного Усика.

Схоже: Усик продовжує активну підготовку до наступного бою: відео

Цього разу непереможний український супертяж продемонстрував веселий танець. "А як проходить ваше тренування?", – написано під відео.

У такий спосіб Олександр продемонстрував легкість своїх ніг. Як відомо, одним з козирів Усика є його відмінна швидкість завдяки роботі ніг.

  • Ймовірно, наступний поєдинок Усик проведе проти британця Дерека Чісора. Зустріч може відбутися на O2 Arena у Лондоні.
  • Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн, який співпрацює з Усиком, заявив, що бій відбудеться 28 березня або 11-го квітня.
  • Водночас промоутер українця Олександр Красюк розповів, що протягом декількох днів буде офіційна інформація щодо бою.
  • Усик зустрівся з Чісорою 7 грудня у Саудівській Аравії. Обидва відвідали реванш Ентоні Джошуа з Енді Руїсом.
Скільки українців вдома говорять державною мовою: інфографіка
сьогодні
6249
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:50 Легіонер "Динамо" забив неймовірний гол ударом через себе в падінні: відео
Юрій Семенюк 2081
3 лютого 21:39 У Дагестані аматорські команди влаштували масову бійку під час матчу – відео
Юрій Семенюк 1405
3 лютого 18:46 Трансфери команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 4694
3 лютого 14:00 "Герта" найбільше витратила, Фернандеш – найдорожчий перехід: підсумки трансферного вікна
Михайло Гема 350
3 лютого 12:32 Момент за участі Михайлюка потрапив у топ-5 найкращих в НБА: відео
Юрій Семенюк 386
Новини
Більше новин
Залиште відгук