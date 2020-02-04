Усик енергійно станцював на тренуванні: відео
Український боксер Олександр Усик готується до наступного поєдинку в суперважкій вазі. Поки українець офіційно не знає ім'я наступного опонента, але це не заважає перебувати українцю у відмінній формі.
На інстаграм-сторінці lomus_official з'явилося чергове відео з тренування 33-річного Усика.
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Цього разу непереможний український супертяж продемонстрував веселий танець. "А як проходить ваше тренування?", – написано під відео.
У такий спосіб Олександр продемонстрував легкість своїх ніг. Як відомо, одним з козирів Усика є його відмінна швидкість завдяки роботі ніг.
- Ймовірно, наступний поєдинок Усик проведе проти британця Дерека Чісора. Зустріч може відбутися на O2 Arena у Лондоні.
- Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн, який співпрацює з Усиком, заявив, що бій відбудеться 28 березня або 11-го квітня.
- Водночас промоутер українця Олександр Красюк розповів, що протягом декількох днів буде офіційна інформація щодо бою.
- Усик зустрівся з Чісорою 7 грудня у Саудівській Аравії. Обидва відвідали реванш Ентоні Джошуа з Енді Руїсом.
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