Усик готовий віддати всі свої чемпіонські титули

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Олександр Усик
Олександр Усик / ringside24.com

Промоутер боксера Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував те, що WBC забрала в українця чемпіонський пояс.

За словами Красюка, у WBC узгодили цей крок разом з Усиком й надали Олександру право в будь-який момент битися за титул.

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Водночас Красюк заявив, що Усик готовий відмовитися й від інших чемпіонських поясів.

Найближчим часом ми відмовимося і від поясу WBO, натомість WBO може оголосити Усика обов'язковим претендентом на бій проти чемпіона у суперважкій ваговій категорії. А щодо IBF, то позиція цієї організації невідома. Хай там як, але Усик готовий добровільно віддати усі пояси. Навіщо вони йому потрібні, якщо Олександр має намір перейти у суперважку вагову категорію?,
– сказав Красюк в інтерв'ю газеті "Експрес".

Наразі в Усика залишаються ще два чемпіонські пояси у першій важкій вазі – WBO та IBF. Перед тим в Усика забрали чемпіонський титул WBA, після чого він втратив звання абсолютного чемпіона світу.

32-річний Усик наразі відновлюється після травми біцепса, яку він отримав в ході підготовки до бою з камерунцем Карлосом Такамом. Очікується, що дебют Олександра в суперважкій вазі відбудеться восени.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Новини Спорту
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