Усик хоче битися з Чісорою, – промоутер українця

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що Олександр Усик хоче зустрітися з Дереком Чісорою. Хірн співпрацює з Усиком й частково займається організацією боїв українця.

Усик може битися за титул

Хірн заявив, що Усик може почекати на переможця реваншу між Ентоні Джошуа й Енді Руїсом, або ж провести бій з Чісорою.

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Усик – обов'язковий претендент по лінії WBO. Він хоче битися з Чісорою. Усик може почекати, щоб подивитися, що буде після бою Руїс – Джошуа. Або ж може побитися з Чісорою, а потім точно так же дивитися на ситуацію,

– цитує Хірна Boxing News 24.

Коли відбудеться бій Джошуа – Руїс?Реванш між боксерами відбудеться 7-го грудня у Саудівській Аравії. Перший бій завершився несподіваною перемогою Руїса й мексиканець заволодів титулами WBA, WBO, IBF й IBO.

За словами Хірна, Усик та Чісора можуть зустрітися у поєдинку за вакантний титул.

Деякі титули можуть стати вакантними, IBF і WBO призначать обов'язкових претендентів для переможця бою Джошуа – Руїс. Якщо чемпіон не домовиться з претендентом, йому доведеться або битися, або звільнити титул. Можливо, Чісора й Усик в наступному році навіть поб'ються за пояс WBO,

– сказав Хірн.

Хто такий Дерек Чісора?

Чісора свого часу бився з Віталієм Кличком. Британець програв українцю одноголосним рішення суддів. На дуелі поглядів британець дав Віталію ляпас, внаслідок чого ледь не виникла бійка. Чісора також перед поєдинком плюнув водою в обличчя Володимира Кличка.

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Після поєдинку Дерек влаштував бійку з боксером Девідом Хеєм (теперішнім своїм промоутером). Обидвоє були на певний термін дискваліфіковані. На цей момент британець провів 41 бій (32 перемоги, 9 поразок).

26 жовтня Чісора за підсумками 4 раундів переміг Прайса . Дерек завоював титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO та кинув виклик Усику.

Що відомо про потенційний бій?

Перед поєдинком проти Прайса Чісора заявив , що хоче зустрітися з Олександром Усиком. Він стверджував, що погодиться на бій, якщо буде така можливість.

Промоутер Чісори Девід Хей заявив, що хоче організувати бій для свого земляка проти Усика.

Едді Хірн також висловив бажання організувати бій українця проти Чісори. За словами Хірна, бій може відбутися вже в лютому 2020 року.