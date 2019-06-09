Усик хоче завоювати всі пояси у надважкій вазі

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Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Український боксер Олександр Усик заявив, що йому подобається ідея проведення турніру Мохамеда Алі в хевівейті.

За словами українського боксера, цей турнір для нього особливий, хоч він і не впевнений, що це можливо.

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Майже рік минув з моменту фіналу турніру Мохамеда Алі. Було б дійсно здорово, якби WBSS вирішили провести його в суперважкій вазі. Було б дуже цікаво, але я не знаю, чи можливо це.

"Коли я почув, що подібний турнір відбудеться у важкій вазі і буде названий на честь великого Алі, а на кону будуть всі чотири пояси, то подумав що це знак. Я мислив так, що повинен брати участь і нехай мені допоможе Бог. Дуже щасливий, що зробив це. Не думаю, що цей турнір щось коли-небудь затьмарить", – цитує Усика Boxingnews24.com.

Як відомо, Усик виграв турнір Мохамеда Алі в крузервейті, по ходу турніру здолавши німця Марко Хука, латвійця Майріса Брієдіса, а в фіналі розправившись в Москві з росіянином Муратом Гассієвим.

Наразі в Усика залишається тільки один чемпіонський пояс IBF у важкій вазі. Перед тим в Усика забрали чемпіонський титул WBA, після чого він втратив звання абсолютного чемпіона світу. Напередодні в Олександра забрали й пояс WBC.

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Промоутер Усика Олександр Красюк заявив, що українець готовий віддати всі свої чемпіонські пояси.

32-річний Усик наразі відновлюється після травми біцепса, яку він отримав в ході підготовки до бою з камерунцем Карлосом Такамом. Очікується, що дебют Олександра в суперважкій вазі відбудеться восени.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Олександр Усик
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