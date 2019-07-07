Усик і Гвоздик взяли участь у передвиборчій агітації кандидата від "Слуги народу": фото та відео

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Усик і Гвоздик взяли участь у передвиборчій агітації
Усик і Гвоздик взяли участь у передвиборчій агітації / Трибуна

Зіркові українські боксери Олександр Усик та Олександр Гвоздик взяли участь у передвиборчій агітації. Спортсмени в Харкові підтримали Вадима Воскобойнікова.

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик сфотографувався з кандидатом від партії "Слуга народу".

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#дальшебольше #usykaa #ukraine топим за ЗЕ

Допис, поширений ВОСКОБОЙНИКОВ ВАДИМ️ (@vadym_v.v)

А його партнер по Олімпійських іграх-2012, чемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик записав відеозвернення.

Вадим Воскобойніков балотується до Верховної Ради України по 180-у округу.

Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

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Теги: Спорт Новини Спорту Парламентські вибори 2019 Слуга народу Бокс Олександр Усик Олександр Гвоздик
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