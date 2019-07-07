Усик і Гвоздик взяли участь у передвиборчій агітації кандидата від "Слуги народу": фото та відео
Зіркові українські боксери Олександр Усик та Олександр Гвоздик взяли участь у передвиборчій агітації. Спортсмени в Харкові підтримали Вадима Воскобойнікова.
Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик сфотографувався з кандидатом від партії "Слуга народу".
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А його партнер по Олімпійських іграх-2012, чемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик записав відеозвернення.
Вадим Воскобойніков балотується до Верховної Ради України по 180-у округу.
Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.