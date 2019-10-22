Усик і Ломаченко отримали пам'ятні статуетки від WBC, Ломаченко-тренер – спеціальний пояс

Українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко взяли участь у конгресі WBC. Ломаченко чинний чемпіон за версією WBC в легкій вазі.

Обидва спортсмени отримали пам'ятні статуетки від ради. Як відомо, Усик був чемпіоном за версією WBC у першій важкій вазі.

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Водночас тренеру Анатолію Ломаченко на конгресі вручили спеціальний пояс WBC за внесок у розвиток боксу.

Нагороду Всесвітньої боксерської ради фахівцю вручили його син Василь, а також Олександр Усик.

Анатолий Ломаченко за вклад в развитие бокса получил специальный пояс от WBC Награду Всемирного боксерского совета специалисту вручили его сын Василий, а также Александр Усик #мировойбокс #ломаченко #усик #конгресс #лакипанчнет #worldboxing #lomachenko #usyk #wbc #luckypunchnet Опубліковано Luckypunch.net Понеділок, 21 жовтня 2019 р.

Що таке Всесвітня боксерська рада (WBC)?Одна з трьох головних організацій професіонального боксу. Конгрес боксерської ради – престижний боксерський форум, на який з’їжджаються провідні спортсмени, тренери, рефері, промоутери, представники ЗМІ.

Минулий конгрес відбувся у столиці України Києві. На ньому Віталія та Володимира Кличків внесли до Книги рекордів Гіннеса, як братів-чемпіонів, які на двох провели найбільшу кількість боїв.