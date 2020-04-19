Усик і Ломаченко з російськими акторами привітали з Великоднем: відео

Знамениті українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко привітали зі святом Великодня. Боксери разом з російськими акторами та священниками записали віршоване відеозвернення.

Вітальне відео на своїх сторінках в інстаграмі опублікував обидва українські боксери.

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У ролику знялися російські актори Андрій Мерзлікін та Альона Горенко, російський співак Василь Вакуленко, більш відомий як Баста, білоруський актор Андрій Свірідов, автор віршів Георгій, а також російський ієрей Андрій Долгополов і митрополит УПЦ Московського патріархату Лука.

Олександр Усик раніше закликав людей ходити до церкви попри будь-який карантин. Однак на Великдень він змінив свою думку.

Непереможний боксер під час прямого ефіру в інстаграмі заявив, що не відрікається від своїх слів, але попросив усіх залишатися вдома.

Також Усик звернувся до всіх вірян. Боксер закликав помолитися за спасіння всіх людей.

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