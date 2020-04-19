24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Усик і Ломаченко з російськими акторами привітали з Великоднем: відео

- Читать новость на русском
Усик і Ломаченко з російськими акторами привітали з Великоднем / instagram.com/lomus_official

Знамениті українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко привітали зі святом Великодня. Боксери разом з російськими акторами та священниками записали віршоване відеозвернення.

Вітальне відео на своїх сторінках в інстаграмі опублікував обидва українські боксери.

До речі Онуфрій сказав, що депутату можна врізати, але щоб кістки не ламати, – Усик

У ролику знялися російські актори Андрій Мерзлікін та Альона Горенко, російський співак Василь Вакуленко, більш відомий як Баста, білоруський актор Андрій Свірідов, автор віршів Георгій, а також російський ієрей Андрій Долгополов і митрополит УПЦ Московського патріархату Лука.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

  • Олександр Усик раніше закликав людей ходити до церкви попри будь-який карантин. Однак на Великдень він змінив свою думку.
  • Непереможний боксер під час прямого ефіру в інстаграмі заявив, що не відрікається від своїх слів, але попросив усіх залишатися вдома.
  • Також Усик звернувся до всіх вірян. Боксер закликав помолитися за спасіння всіх людей.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Великдень Новини Спорту Спорт Василь Ломаченко Олександр Усик Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
18 квітня 17:40 Українська красуня Білодід запустила новий челендж, підтягнувшись 67 разів: відео
Юрій Семенюк
17 квітня 14:35 Помер чемпіон світу з футболу Хантер: причина смерті
Михайло Гема
17 квітня 10:57 Як і де можна займатися спортом під час карантину
Ігор Саджениця
16 квітня 17:06 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
16 квітня 12:57 Збірну України з біатлону очолить успішний іноземний тренер
Михайло Гема

Новини
Більше новин