Усик і Спонг вже стали лицем до лиця: історія менеджера українця про скасований бій

Менеджер Олександра Усика Егіс Клімас розповів історію про те, як було скасовано бій проти Тайрона Спонга. Нідерландський боксер провалив допінг-тест, внаслідок чого бій було скасовано.

Клімас розповів, що боксери в Чикаго, де відбудеться бій Усика з Візерспуном, поїхали робити фінальну фотосесію та знімати відео до бою.

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Відеооператори й фотографи попросили, щоб Усик і Спонг стали обличчям один до одного. Вони починають йти, стають обличчям один до одного, відео знімається і в цей момент отримую повідомлення, що бою не буде. Усик і Спонг розходяться, а оператори просять, щоб вони знову зійшлися. Тільки вони починають ставати обличчям до обличчя, і я Сергію Лапіну кажу, що бою не буде, тобто весь цей "напряг" взагалі не потрібен,

– сказав Клімас ютуб-каналу VideoBoxing.

За його словами, фотографи не з першого разу зрозуміли, що відбувається. Усик же розсміявся і сказав: "Ну ви молодці".

Лапін перший йому каже: "Він боксувати не буде". Я тут же повернувся і кажу: "Але ти боксувати будеш". Саша каже: "Я це вже зрозумів". Ну і ми починаємо пояснювати, що Спонг допінг-тест не пройшов, заспокоїли Сашу, що є попередні суперники. Він нормально відреагував, заявив, що це наша робота, він свою вже зробив і до бою підготувався. Абсолютно ніякого погіршення настрою у нього немає, він абсолютно нормально, спокійно це прийняв,

– резюмував Клімас.

Американець Чазз Візерспун замінить у ринзі Тайрона Спонга, якого за чотири дні до бою звинуватили у вживанні допінгу . Бій відбудеться у Чикаго в ніч з 12 на 13 жовтня.

Сайт Спорт24 проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Фаворитом поєдинку Усик – Візерспун букмекери називають українського спортсмена .



Усик – Візерспун: порівняльна інфографіка / 24 канал