Усик кинув виклик Володимиру Кличку, але програв: відео бою
Олександр Усик на віртуальному рингу Fight Night Champion побив Віталія Кличка і Тайсона Ф'юрі, але Володимир Кличко для колишнього абсолютного чемпіона світу виявився не по зубам.
Відповідне відео з'явилося на Youtube-каналі Mazza Productions.
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Дивіться відео, як Усик і Кличко-молодший билися у відеогрі:
- У лютому Володимир Кличко заявив, що у Олександра Усика є майбутнє в суперважкій вазі.
- Останній бій Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа у видовищному поєдинку.
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