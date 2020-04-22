Усик кинув виклик Володимиру Кличку, але програв: відео бою

Олександр Усик на віртуальному рингу Fight Night Champion побив Віталія Кличка і Тайсона Ф'юрі, але Володимир Кличко для колишнього абсолютного чемпіона світу виявився не по зубам.

Відповідне відео з'явилося на Youtube-каналі Mazza Productions.

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Дивіться відео, як Усик і Кличко-молодший билися у відеогрі:

У лютому Володимир Кличко заявив, що у Олександра Усика є майбутнє в суперважкій вазі.

Останній бій Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа у видовищному поєдинку.

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