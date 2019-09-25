Усик: Лікар сказав, що травма руки може завершити мою кар'єру

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Олександр Усик
Олександр Усик / boxingscene.com

Олександр Усик розповів про скасування поєдинку проти Карлоса Такама. Боксери повинні були зустрітися 25 травня, але українець зазнав травми біцепса.

Усик розповів, що за два тижні до поєдинку він відчув біль у біцепсі й вирішив звернутися до лікаря. Згодом бій скасували.

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На наступний день ми поїхали в госпіталь і лікар сказав, що є травма руки й потрібно зупиняти тренування лікувати руку, тому що може бути більш серйозна травма, що може завершити мою кар'єру.

Ми послухали лікаря, зробили все так, як він сказав. Я дуже сильно засмутився, трохи посумував удома. Але, як ви знаєте, я православний християнин і дуже часто звертаюся до всевишнього. На цей раз я теж звернувся до нього, пішов у храм, розмовляв з ним, і просив його дати мені сили,
– сказав Усик для Matchroom Boxing.

Олександр Усик міг зустрітися з Карлосом Такамом восени 2019-го, але сторони не домовилися про поєдинок. Усик у наступному поєдинку битиметься проти Тайрона Спонга.

Боксери зустрінуться 12-го жовтня у Чикаго на Wintrust Arena. Для українського боксера це буде дебют у суперважкій вазі.

Детальну інформацію про Тайрона Спонга – читайте тут.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик Усик – Спонг Усик – Такам
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