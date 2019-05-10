Усик може битися з Джошуа в грудні, – промоутер
Попри травму українського боксера Олександра Усика, він може провести бій проти Ентоні Джошуа вже у грудні 2019 року. Для Усика це може стати дебютним боєм у суперважкій вазі.
Таку інформацію у коментарі Sky Sports озвучив промоутер Едді Хірн.
"Ви бачили, що Усик отримав травму і вибув з бою 25 травня. Але він буде обов'язковим претендентом на пояс Джошуа, цей поєдинок може відбутися в грудні", – сказав Хірн.
Нагадаємо, чемпіон WBC, WBO та IBF у першій важкій вазі Олександр Усик отримав травму напередодні бою проти Карлоса Такама. Поєдинок був запланований на 25 травня в американському Оксон-Хіллі. Для українського боксера цей мав стати дебютний бій у суперважкій вазі. Однак його довелося перенести на невизначений термін. І загалом невідомо, чи він точно відбудеться. Адже Карлос Такам може провести бій проти Майкла Хантера 25 травня.
До слова: Усик прокоментував травму перед боєм з Такамом
Щодо Ентоні Джошуа, то чемпіон світу за версією WBO, WBA Super й IBF у суперважкій вазі 1 червня зустрінеться в Нью-Йорку з мексиканцем Енді Руїсом-молодшим. Британець стверджує, що відразу ж після цього готовий битися з Усиком.
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