Усик наблизився до Тайсона Ф'юрі у рейтингу WBC

Опублікований новий рейтинг Всесвітньої боксерської ради (WBC). Відразу троє українських боксерів покращили свої позиції.

Олександр Усик, який у рейтингу суперважкої ваги, піднявся з 4-ї позиції на 3-ю. Чинним чемпіоном за версією WBC є Деонтей Уайлдер. Перший у рейтингу – Ділліан Уайт, а другий – Тайсон Ф'юрі.

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Олександр Гвоздик у напівважкій вазі продовжує утримувати другу сходинку. У жовтні українець втратив титул, оскільки програв Артуру Бетербієву. Перший у рейтингу Хільберто Рамірес.

Сергій Дерев'янченко, який виступає у середній вазі, піднявся з 3-ї позиції на 2-у. Франчайзинговим чемпіоном за цією версією є Сауль Альварес. Чинний чемпіон – Джермалл Чарло. Першу сходинку в рейтингу утримує Даніель Джейкобс.

Сергій Богачук у першій середній вазі піднявся з 14-ї позиції на 13-у. Чемпіоном є Тоні Харрісон.

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Віктор Постол у першій напівсередній вазі утримує першу сходинку. У лютому він проведе бій проти чемпіона за версією WBC Хосе Раміреса.

Василь Ломаченко у легкій вазі є франчайзинговим чемпіоном. Титулом WBC у легкій вазі також володіє Девін Хейні.