Усик набрав 7 кілограмів, але Візерспун серйозно переважив українця

У п'ятницю, 11 жовтня, відбулася офіційна процедура зважування перед дебютним поєдинком Олександра Усика в суперважкій вазі. Українець виявився легшим за свого суперника.

Ваги під 38-річним американцем показали 109,8 кілограма. Ваги під українським боксером показали 97,5 кілограма.

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Відтак, Чазз Візерспун на 12 кілограмів переважив Усика.

Що цікаво, у першій важкій вазі, в якій українець був абсолютним чемпіоном світу, ваговий ліміт складав 90,7 кілограма. Відтак, українець набрав сім кілограмів.

Поєдинок Усик – Візерспун відбудеться у ніч з 12 на 13 жовтня та розпочнеться приблизно о 05:30 за київським часом. У США бій покаже стрімінгова платформа DAZN.

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Сайт Спорт24 проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Американець Чазз Візерспун замінить у ринзі Тайрона Спонга, якого за чотири дні до бою звинуватили у вживанні допінгу .

Фаворитом поєдинку Усик – Візерспун букмекери називають українського спортсмена .



Усик – Візерспун: порівняльна інфографіка / 24 канал

