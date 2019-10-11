Усик набрав 7 кілограмів, але Візерспун серйозно переважив українця

100 Читать новость на русском
Олександр Усик – Чазз Візерспун
Олександр Усик – Чазз Візерспун / matchroomboxing.com

У п'ятницю, 11 жовтня, відбулася офіційна процедура зважування перед дебютним поєдинком Олександра Усика в суперважкій вазі. Українець виявився легшим за свого суперника.

Ваги під 38-річним американцем показали 109,8 кілограма. Ваги під українським боксером показали 97,5 кілограма.

Це цікаво: Нереалізований баскетболіст: хто такий Чазз Візерспун – новий суперник Усика

Відтак, Чазз Візерспун на 12 кілограмів переважив Усика.

Що цікаво, у першій важкій вазі, в якій українець був абсолютним чемпіоном світу, ваговий ліміт складав 90,7 кілограма. Відтак, українець набрав сім кілограмів.

Поєдинок Усик – Візерспун відбудеться у ніч з 12 на 13 жовтня та розпочнеться приблизно о 05:30 за київським часом. У США бій покаже стрімінгова платформа DAZN.

Читайте також: Усик – Візерспун: де дивитися онлайн боксерський поєдинок

Сайт Спорт24 проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Американець Чазз Візерспун замінить у ринзі Тайрона Спонга, якого за чотири дні до бою звинуватили у вживанні допінгу.

Фаворитом поєдинку Усик – Візерспун букмекери називають українського спортсмена.


Усик – Візерспун: порівняльна інфографіка / 24 канал
 

blog_ava
Рецепти приготування чізкейку – класичний, в мультиварці та без випічки
сьогодні
6992
Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Бокс Усик – Візерспун Олександр Усик Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Усик набрав 7 кілограмів, але Візерспун серйозно переважив українця
сьогодні 21:55 Усик набрав 7 кілограмів, але Візерспун серйозно переважив українця
Михайло Гема 95
Найважчий суперник – Тайсон Ф'юрі, найлегший – Деонтей Уайлдер, – Усик
сьогодні 17:52 Найважчий суперник – Тайсон Ф'юрі, найлегший – Деонтей Уайлдер, – Усик
Ігор Саджениця 614
Бельгія першою вийшла на Євро-2020
сьогодні 11:15 Бельгія першою вийшла на Євро-2020
Михайло Гема 446
Кваліфікація Євро-2020: результати матчів 10 жовтня
сьогодні 10:04 Кваліфікація Євро-2020: результати матчів 10 жовтня
Ігор Саджениця 2172
Збірна України розгромно поступилася Румунії у відборі на молодіжне Євро-2021
10 жовтня 22:25 Збірна України розгромно поступилася Румунії у відборі на молодіжне Євро-2021
Вісент Луїс 1419
Новини
Більше новин
Залиште відгук