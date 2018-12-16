Усик наступний бій проведе 18 травня, серед можливих суперників – два росіянина

542 Читать новость на русском
Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Промоутер абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) Едді Хірн назвав плановану дату і місце наступного бою українця.

Олександр Усик наступний бій проведе 18 травня в США. Суперник Усика наразі ще не відомий. Великі шанси ним стати має росіянин Олександр Повєткін, дещо менші його співвітчизник Денис Лєбєдєв.

Читайте також: Усик у травні проведе бій у новій ваговій категорії

Ми шукаємо йому суперника. Одним з них може стати Олександр Повєткін. Не так багато охочих виходити в ринг проти українця. Боксери не бажають програвати, чекають інших можливостей. Усик також може провести поєдинок з Денисом Лебедєвим, але я сумніваюся. Наразі ми плануємо провести поєдинок 18 травня в Чикаго або в Оксон-Хілл в MGM National Harbor,
– цитує Хірна Boxing Social.

До слова, для бою з Повєткіним український боксер повинен піднятися у суперважку вагову категорію. Бій проти Дениса Лебедєва запланований у важкій вазі.

Свій останній бій Усик провів в 11 листопада 2018 року, коли нокаутував британця Тоні Белью. Зберігши усі пояси у важкій вазі, Олександр наразі планує піднятися до надважкої ваги.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
сьогодні
9983
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
16 грудня 2018 19:43 Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
388
Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
16 грудня 2018 19:07 Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
1030
Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
16 грудня 2018 18:28 Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
4831
Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
16 грудня 2018 17:54 Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
2825
Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
16 грудня 2018 17:20 Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
771
Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
16 грудня 2018 16:23 Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
206
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук