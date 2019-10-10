Усик дебютує у суперважкій вазі: хто можливі наступні суперники українця

Олександр Усик ще не дебютував у суперважкій вазі, але всіх цікавить питання, коли вже буде наступний бій, та хто стане суперником. Українець прагне бути чемпіоном. І хоче це зробити у суперважкій вазі. Він вирішив не зупинятися на званні абсолютного чемпіона світу у першій важкій вазі, і перейшов у важку вагу (понад 90,2 кг). А там суперники потужніші.

Для початку українцю слід вдало дебютувати у суперважкій вазі. Спочатку цей бій мав відбутися 25 травня, а суперником мав бути Карлос Такам. Не склалося. Українець отримав травму, бій відклали, а згодом і суперник відмовився від бою. Після цього домовилися з голландцем Тайроном Спонгом. Потужний проспект, який був хорошим кандидатом для дебютного бою. Але й тут невдача. За чотири дні до бою Спонга звинуватили у вживанні допінгу. Бій опинився на межі зриву, а згодом його скасували. Але терміново найшли і йому заміну – американця Чазза Візерспуна.

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Саме від того, як закінчиться бій 12 жовтня у Чикаго між Усиком та Візерспуном, буде залежати подальший шлях українця у суперважкій вазі.

Усик є обов’язковим претендентом на бій за звання чемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBO. Зараз цим титулом володіє Енді Руїс, який виграв його в Ентоні Джошуа. Обоє боксерів мають провести бій-реванш, який запланований на 1 грудня в Саудівській Аравії. Тож саме з переможцем цієї пари мав би і зустрітися Усик у випадку перемоги. Та на заваді цьому бою стоїть інша боксерська організація. Міжнародна федерація боксу (IBF) зобов'язала переможця бою в Саудівській Аравії документально підтвердити проведення бою з лідером рейтингу болгарином Кубратом Пулєвим до 31 травня 2020 року. Відтак рішення IBF відстрочило отримання українцем Олександром Усиком титульного поєдинку в новій ваговій категорії, який згідно з рішенням WBO мав би битися з переможцем дуелі як офіційний претендент на пояс організації протягом 180 днів.

Сам Усик назвав трьох боксерів, з якими хотів би зустрітися в рингу у 2020 році.

Мені без різниці, з ким вийти на ринг. Хотів би провести бої з Ентоні Джошуа, Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Уайлдером. Хочу зустрітися з ними протягом 12 місяців в наступному році,

– заявив Усик.

Серед названих претендентів найбільш вірогідний наступний суперник – Тайсон Ф’юрі. Адже як було сказано вище, Ентоні Джошуа для початку повинен провести бій-реванш з Енді Руїсом. І у випадку його перемоги – з Курбатом Пулієвим. Бій з Ф'юрі можна організувати й на початку 2020 року.

Щодо Деонтея Уайлдера, то він володіє поясом чемпіона світу за версією WBC. І Усик вже навіть викликав його на бій. Та й сам американець висловився щодо можливого бою проти українця.

Та варто зазначити – все буде залежати від дебютного бою Усика. А вже після цього в гру вступлять промоутери. Чи зуміють вони домовитися, на яких умовах, коли – про це вже можна буде говорити згодом. Поки ж варто дочекатися бою Усик – Візерспун 12 жовтня в Чикаго.

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І необов'язково названі вище боксери будуть наступними суперниками Усика. Він може провести ще декілька поєдинків на шляху до чемпіонських боїв.

До слова, якщо Усик здобуде звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі, він повторить досягнення легендарного Евандера Холіфілда. Він теж ставав абсолютним чемпіоном у першій важкій та важкій вазі.