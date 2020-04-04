Усик назвав боксерів, з якими хоче битися після Чісори

Олександр Усик готується до бою проти Дерека Чісори. Однак вже розмірковує над тим, з ким би він хотів вийти в ринг в наступних боях.

Під час прямої трансляції в соціальних мережах Усику поставили питання про те, з ким би він хотів битися наступним.

"З Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі", – відповів Усик.

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Бій Олександра Усика проти Дерека Чісори мав відбутися 23 травня в Лондоні на O2 Arena. Однак через карантин його перенесли. Цілком ймовірно, що бій відбудеться в липні.

Востаннє Усик виходив в ринг ще 12 жовтня 2019 року, коли в дебютному поєдинку у важкій вазі переміг Чезза Візерспуна.

Ентоні Джошуа є володарем чемпіонського поясу за версією WBO у важкій вазі. Усик є обов'язковим претендентом на цей пояс.

Джошуа наступний поєдинок має провести проти болгарина Курбата Пулєва. Спочатку цей бій був запланований на 20 червня, однак його перенесли на кінець липня . Британець в цьому бою захищатиме титул чемпіона за версією IBF.

Тайсон Ф'юрі в останньому бою переміг Деонтея Уайлдера та відібрав в нього пояс чемпіона WBC.

Ф'юрі, Уайлдер та Джошуа посідають три перші місця в списку найкращих боксерів важкої ваги за версією BoxRec . Усик – четвертий.

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