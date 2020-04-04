Усик назвав боксерів, з якими хоче битися після Чісори
Олександр Усик готується до бою проти Дерека Чісори. Однак вже розмірковує над тим, з ким би він хотів вийти в ринг в наступних боях.
Під час прямої трансляції в соціальних мережах Усику поставили питання про те, з ким би він хотів битися наступним.
"З Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі", – відповів Усик.
Читайте також Ломаченко буде допомагати росіянину готуватися до поєдинку проти Мейвезера
- Бій Олександра Усика проти Дерека Чісори мав відбутися 23 травня в Лондоні на O2 Arena. Однак через карантин його перенесли. Цілком ймовірно, що бій відбудеться в липні.
- Востаннє Усик виходив в ринг ще 12 жовтня 2019 року, коли в дебютному поєдинку у важкій вазі переміг Чезза Візерспуна.
- Ентоні Джошуа є володарем чемпіонського поясу за версією WBO у важкій вазі. Усик є обов'язковим претендентом на цей пояс.
- Джошуа наступний поєдинок має провести проти болгарина Курбата Пулєва. Спочатку цей бій був запланований на 20 червня, однак його перенесли на кінець липня. Британець в цьому бою захищатиме титул чемпіона за версією IBF.
- Тайсон Ф'юрі в останньому бою переміг Деонтея Уайлдера та відібрав в нього пояс чемпіона WBC.
- Ф'юрі, Уайлдер та Джошуа посідають три перші місця в списку найкращих боксерів важкої ваги за версією BoxRec. Усик – четвертий.
Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 15:47 Коронавірус в Іспанії: кількість смертей вперше зменшилася за останній тиждень
сьогодні , 13:47 Відомий футболіст роздасть мільйони презервативів для боротьби з коронавірусом
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Усик назвав нову дату бою з Чісорою, футбол планують відновити у травні: новини спорту 3 квітнясьогодні , 08:20
-
Дівчина Роналду підстригла футболіста просто вдома під час карантину: відеосьогодні , 17:49
-
Колишній футболіст "Динамо" похвалився чималою колекцією футболок відомих гравців: відеосьогодні , 15:59
-
"Селтік" українця Мар'яна Шведа можуть визнати чемпіоном Шотландіїсьогодні , 15:25
-
Коронавірус зірвав трансфер "Шахтаря" з бразильським клубомсьогодні , 13:11
-
УЄФА привітав "Шахтар" з днем народження, згадавши найкращі голи "гірників": відеосьогодні , 12:05
Пропозиції партнерів
Коментарі