Усик назвав дату наступного бою і суперника

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Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Олександр Усик прояснив ситуацію щодо його дебюту в суперважкій вазі. Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі проведе бій восени.

Усик розповів, що його дебютний бій у суперважкій вазі відбудеться у жовтні 2019 року.

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За словами українського боксера, його суперником продовжує залишатися камерунський спортсмен Карлос Такам.

Що відомо про дебют Усика в суперважкій вазі

На початку травня Усик зазнав травми біцепса під час підготовки до дебютного в суперважкій вазі бою. Відтак, бій 25 травня з Карлосом Такамом не відбувся.

Після цього один з промоутерів Усика Олександр Красюк заявив, що в команді більше не розглядають Такама як кандидата на дебютний для українця бій у супертяжах.

Ситуацію начебто змінило те, що Олександр був призначений обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у суперважкій вазі за пояс WBO.

Але співпромоутер Усика Едді Хірн з компанії Matchroom Boxing заявив, що Олександр перший бій у хевівейті проведе проти Такама, як і планувалося раніше.

Ясності щодо бою вимагав і сам Такам. За словами Карлоса, він все ще сподівається вийти в ринг з Усиком. Камерунець впевнений, що зможе перемогти українця.

Останній бій Олександр Усик провів в листопаді, нокаутувавши Тоні Белью. Після цього український боксер відмовився від усіх чемпіонських титулів.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Олександр Усик Усик – Такам
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