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Усик назвав найскладнішого для себе опонента в суперважкій вазі

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Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО) назвав найскладнішого для себе опонента в надважкій вазі.

Олександр Усик, відповідаючи на запитання вболівальників в Рівному, зазначив, що Тайсон Ф'юрі є дуже незручним опонентом.

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Я думаю, що з Ф'юрі буде найважче. Це моя думка. Звичайно, він тип дуже непередбачуваний, більше двох метрів зросту і взагалі незрозуміло, що у нього в голові. Як і у мене,
– сказав Усик.

Нагадаємо, що Ф'юрі назвав Усика безхатьком і не зрозумів, чому українець став претендентом на пояс WBO.

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі
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