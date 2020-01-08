Усик назвав найскладнішого для себе опонента в суперважкій вазі
Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО) назвав найскладнішого для себе опонента в надважкій вазі.
Олександр Усик, відповідаючи на запитання вболівальників в Рівному, зазначив, що Тайсон Ф'юрі є дуже незручним опонентом.
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Я думаю, що з Ф'юрі буде найважче. Це моя думка. Звичайно, він тип дуже непередбачуваний, більше двох метрів зросту і взагалі незрозуміло, що у нього в голові. Як і у мене,
– сказав Усик.
Нагадаємо, що Ф'юрі назвав Усика безхатьком і не зрозумів, чому українець став претендентом на пояс WBO.
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