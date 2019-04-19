Усик назвав оптимальну для себе вагу в суперважкій вазі

Український боксер Олександр Усик, який є володарем титулів WBC/WBO/IBF у важкій вазі (до 90,7 кг), розповів, з якою вагою планує боксувати в суперважкій вазі.

Усик запевнює, що не набирає вагу для нової категорії, оскільки йому буде складніше боксувати.

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Я вагу не почав набирати. У мене вага така ж, як і була у міжсезоння, просто її треба трохи обробити, перевести її в іншу якість. Ми вважали, що мені не потрібно 100 кг або навіть 99 кг. Моя робоча вага в бою буде максимум 97 кг. Якщо буде більше, то теоретично ми не зможемо боксувати.

Ми налаштовуємося завжди на 12 раундів. Ми не думаємо про два, три, п'ять, ми налаштовуємося на 12 раундів. З тим темпом, з яким ми працюємо, дуже складно буде з зайвою вагою,

– цитує Усика vRINGe.

Наступний поєдинок за участі Усика відбудеться 25 квітня в американському місті Оксон-Гілл в штаті Меріленд на арені MGM National Harbor. Його суперником буде Карлос Такам, а двобій в Україні покаже телеканал "Інтер".

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