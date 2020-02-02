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Усик назвав свого фаворита в бою Уайлдер – Ф'юрі

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Олександр Усик / ТАСС

22 лютого відбудеться бій між чемпіоном WBC у важкій вазі Деонтеєм Уайлдером та Тайсоном Ф'юрі. Український боксер Олександр Усик назвав свого фаворита цього бою.

Нагадаємо, це буде другий бій між боксерами. Перший поєдинок відбувся 1 грудня 2018 року в Лос-Анджелесі. По ходу бою домінував Ф'юрі, але Уайлдер двічі відправляв його в нокдаун (в 9 і 12 раундах). Поєдинок тривав 12 раундів і завершився внічию роздільним суддівським рішенням.

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"У першому бою перевагу віддавав Ф'юрі. У другому, напевно, теж буду більше схилятися до нього. У нього набагато більше навичок, ніж у Уайлдера", – розповів Олександр Усик.

Однак він назвав те, завдяки чому Уайлдер зможе перемогти та зберегти свій чемпіонський титул.

"Деонтей – непередбачуваний хлопець, який може вдарити в будь-який момент. Як це і сталося в першому поєдинку. Ф'юрі потрібно бути максимально сконцентрованим на поєдинку. Бути постійно в бою. Не намагатися бути піжоном", – застеріг британця Усик.

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Нагадаємо, бій Уайлдер – Ф'юрі відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі.

 

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Олександр Усик Деонтей Уайлдер Тайсон Ф'юрі
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