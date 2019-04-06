Усик назвав головну ціль у суперважкій вазі

Український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) прокоментував підписання контракту на свій дебютний бій у суперважкій вазі проти француза камерунського походження Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

Спорт 24 писав, що поєдинок Усик – Такам відбудеться 25 травня на арені MGM National Harbor в Оксон-Хіллі.

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25 травня ознаменує собою важливий момент в моїй кар'єрі, коли я переходжу до надважкої ваги. У крузервейті я став абсолютним чемпіоном світу, і тепер це моя мета в супертяжах.

"Це справжній виклик, і він починається 25 травня в бою проти Карлоса Такама. Це перший бій в суперважкому дивізіоні. І мені потрібно випробувати себе в протистоянні з суперником світового класу", – сказав українець.

19 березня Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала Олександра Усика провести захист свого поясу проти росіянина Дениса Лебедєва (32-2, 23 КО). Усик у своєму Instagram оголосив про рішення відмовитися від поясу WBA.

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

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