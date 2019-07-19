Усик несподівано може дебютувати у суперважкій вазі в андеркарді іншого бою

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Олександр Усик
Олександр Усик / К2

Дебютний бій українця Олександра Усика в надважкій ваговій категорії може відбутися 14 вересня.

В цей день, швидше за все, Усик битиметься з Карлосом Такамом, а сам бій пройде в андекарді поєдинку за участі Геннадія Головкіна.

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Бій Усика з Такамом може пройти в андеркарті основного поєдинку дня, в якому Геннадій Головкін в битві за пояс IBF в середній вазі зустрінеться з Хайме Мунгією або українцем Сергієм Дерев'янченком. В цей же день також може пройти бій за статус претендента на пояс WBC в легкій вазі між американцем Девіном Хейні і росіянином Зауром Абдуллаєвим.

Я б дуже хотів провести бій Головкіна 14 вересня. Ймовірно, разом з поєдинками Олександра Усика і Девіна Хейні,
– цитує промоутера Усика Едді Хірна boxingnews24.com.

Дебютний бій в суперважкій вазі Олександр Усик повинен був провести 25 травня, але через травму біцепса його поєдинок проти Карлоса Такама довелося перенести.

32-річний Усик у своїй кар'єрі провів 16 боїв і здобув 16 перемог (12 – нокаутом). Раніше українець був абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. Потім Усик відмовився від своїх титулів через перехід в суперважку вагу.

38-річний камерунець Такам на професійному рингу провів 36 боїв, у яких 28 разів вигравав нокаутами. Боксер зазнав поразки у п’ятьох своїх поєдинках, один бій завершив внічию. Свого часу Такам був чемпіоном світу за другорядною версією WBF, а впродовж 2011−2012 років був чемпіоном Африки. У 2017 році спортсмен претендував на чемпіонський титул, але програв два поєдинки проти Ентоні Джошуа та Дерека Чісори.

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Теги: Спорт Новини Спорту Усик – Такам Олександр Усик Бокс
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