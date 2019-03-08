Усик нестандартно привітав жінок з 8 березня
Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик привітав жінок з 8 березня.
Олександр на своїй сторінці в Instagram опублікував фото присвячене святу.
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Окрім того Усик підписав світлину. "Дівчата, з 8 березня".
8-го березня в Україні щороку святкують Міжнародний жіночий день. В останні роки в Україні ведуться активні дискусії щодо доцільності святкування цього дня.
Джерело: 24 Канал
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