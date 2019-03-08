Усик нестандартно привітав жінок з 8 березня

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Олександр Усик
Олександр Усик / panoptikon.org

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик привітав жінок з 8 березня.

Олександр на своїй сторінці в Instagram опублікував фото присвячене святу.

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Окрім того Усик підписав світлину. "Дівчата, з 8 березня".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Девочки с 8 марта.

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

8-го березня в Україні щороку святкують Міжнародний жіночий день. В останні роки в Україні ведуться активні дискусії щодо доцільності святкування цього дня.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
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