Усик очолив рейтинг WBO у суперважкій вазі

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Олександр Усик
Олександр Усик / twitter.com

Всесвітня боксерська організація (WBO ) оновила рейтинг у всіх вагових категоріях. Відразу троє представників України перебувають у топ-15.

Колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик, який хоче дебютувати у новій ваговій категорії, очолив рейтинг у суперважкій вазі. Олександр несподівано був призначений обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у суперважкій вазі за пояс WBO.

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Усик зустрінеться з переможцем бою Ентоні Джошуа – Енді Руїс. Їх реванш відбудеться у листопаді. Через зміну вагової категорії Усик вибув з рейтингу в тяжкій вазі (90,7 кг). Олександр відмовився від поясу WBO у цій вазі.

Щодо інших вагових категорій, то українець Віктор Постол піднявся на 12-у сходинку в першій напівсередній вазі (63,5 кг). Постол є офіційним претендентом на титул чемпіона світу за версією WBC. Однак найближчим часом Віктору не вдасться поборотися за титул.

У другій найлегшій вазі (55,3 кг) українець Арнольд Хегай піднявся з шостої на п'яту позицію.

Ще один українець Василь Ломаченко є чемпіоном за версією WBO у легкій вазі.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик
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