Усик офіційно дізнається наступного суперника наступного тижня

Наступний бій Олександра Усика відбудеться 12 жовтня на Wintrust Arena в Чикаго (США). Бій пройде в суперважкій вазі, в якій українець до цього ніколи не виступав.

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн підтвердив інформацію про дебют Усика в хевівейті.

Читайте також: IBF відстрочила титульний бій Усика в суперважкому дивізіоні

Промоутер також повідомив, що всі деталі щодо бою Усика будуть відомі наступного тижня. Зокрема, наступного тижня Олександр дізнається проти кого він буде битися.

Українець повинен був битися проти камерунця Карлоса Такама. Однак, у ЗМІ з'явилася інформація, що двобій під загрозою зриву . Ситуацію начебто змінило те, що Карлос Такам підписав контракт з промоутерською компанією Star Boxing.

Водночас джерела повідомили виданню Boxing Scene, про бій Усик – Такам таки відбудеться. Згодом менеджер Олександра Егіс Клімас у своєму Instagram повідомив, що Усик проведе наступний бій 12-го жовтня.

Як відомо, Олександр Усик вже розпочав у США підготовку до свого дебютного бою в суперважкому дивізіоні.

Останній бій Олександр Усик провів в листопаді, нокаутувавши Тоні Белью. Після цього український боксер відмовився від усіх чемпіонських титулів.