Усик офіційно дізнається наступного суперника наступного тижня

70 Читать новость на русском
Олександр Усик
Олександр Усик / K2 Promotions Ukraine

Наступний бій Олександра Усика відбудеться 12 жовтня на Wintrust Arena в Чикаго (США). Бій пройде в суперважкій вазі, в якій українець до цього ніколи не виступав.

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн підтвердив інформацію про дебют Усика в хевівейті.

Читайте також: IBF відстрочила титульний бій Усика в суперважкому дивізіоні

Промоутер також повідомив, що всі деталі щодо бою Усика будуть відомі наступного тижня. Зокрема, наступного тижня Олександр дізнається проти кого він буде битися.

Українець повинен був битися проти камерунця Карлоса Такама. Однак, у ЗМІ з'явилася інформація, що двобій під загрозою зриву. Ситуацію начебто змінило те, що Карлос Такам підписав контракт з промоутерською компанією Star Boxing.

Водночас джерела повідомили виданню Boxing Scene, про бій Усик – Такам таки відбудеться. Згодом менеджер Олександра Егіс Клімас у своєму Instagram повідомив, що Усик проведе наступний бій 12-го жовтня.

Як відомо, Олександр Усик вже розпочав у США підготовку до свого дебютного бою в суперважкому дивізіоні.

Останній бій Олександр Усик провів в листопаді, нокаутувавши Тоні Белью. Після цього український боксер відмовився від усіх чемпіонських титулів.

blog_ava
Жахлива ДТП на Львівщині, загинув 6-річний хлопчик: фото, відео
сьогодні
4437
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Олександр Усик Усик – Такам
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чи зможе "Зоря" перемогти "Еспаньйол" у Лізі Європи? Опитування
сьогодні 15:06 Чи зможе "Зоря" перемогти "Еспаньйол" у Лізі Європи? Опитування
319
Трансфери команд УПЛ: онлайн
13 серпня 14:35 Трансфери команд УПЛ: онлайн
12584
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
13 серпня 12:55 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
7500
Екс-форвард "Шахтаря" та зірковий опорник Рока: що відомо про "Еспаньйол", з яким зіграє "Зоря"
сьогодні 14:30 Екс-форвард "Шахтаря" та зірковий опорник Рока: що відомо про "Еспаньйол", з яким зіграє "Зоря"
Михайло Гема 399
Володимир Кличко прокотився на серфі по нічному Дніпру: відео
сьогодні 11:54 Володимир Кличко прокотився на серфі по нічному Дніпру: відео
2339
Новини
Більше новин
Залиште відгук