Усик офіційно отримав нового суперника на наступний бій

Український боксер Олександр Усик 12-го жовтня повернеться у ринг. Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі зустрінеться з Тайроном Спонгом.

Нідерландський боксер Тайрон Спонг 31 серпня провів поєдинок з еквадорцем Джейсоном Мінді. Спонг нокаутував суперника у другому раунді й після цього став суперником Усика.

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Боксери зустрінуться 12-го жовтня у Чикаго (США) на Wintrust Arena, повідомив промоутер Усика Едді Хірн. Для Усика це буде дебютний бій у суперважкій вазі.

Трансляцію поєдинку Усик – Спонг буде здійснювати платформа DAZN.

Тайрон Спонг – нідерландський боксер, професійний кікбоксер і боєць змішаного стилю суринамського походження, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях.

Він колишній чемпіон з кікбоксингу Glory 9 (2013), і чемпіон світу з тайського боксу W.F.C.A. (2007-2008) в першій важкій вазі (до 95 кг).

У професійному боксі 33-річний Спонг провів 14 поєдинків й усі виграв (13 нокаутом).

Тайрон володіє регіональними титулами чемпіона Латинської Америки за версією WBC Latino і WBO Latino у важкій вазі.