Усик офіційно відмовився від чемпіонського поясу WBA: відео

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) відмовився від поясу WBA.

Олександр Усик у своєму Instagram оголосив про рішення відмовитися від пояса WBA. Крім того, наступний свій бій українець точно проведе в суперважкій вазі.

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До слова, 19 березня Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала Олександра Усика провести захист свого поясу проти росіянина Дениса Лебедєва (32-2, 23 КО).

"Організація WBA зобов'язує мене боксувати з Денисом Лебедєвим. Цей бій не відбудеться, тому що ми з командою вирішили переходити до суперважкої ваги. З цих причин ми не можемо боксувати з Денисом", – сказав Усик.

Я відмовляюся від пояса. Не хочу, щоб він просто так у мене був, нехай хлопці боксують, це нормально. Денису – успіхів. Всім іншим хлопцям, які будуть битися за цей пояс – успіхів.

39-річний Лебедєв на професійному рингу провів 34 бої. 32 – виграв (23 нокаутом), 2 – програв. У грудні 2016-го Лебедєв поступився за очками Мурату Гассієву, якого Усик переміг у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії. У своєму останньому поєдинку, який відбувся в листопаді минулого року, Лебедєв за очками переміг 36-річного американця Майка Уїлсона.

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Спорт 24 писав, що британський промоутер Едді Хірн, який веде справи боксера Лоуренса Околі (12-0, 9 КО) заявив, що той близький до поєдинку з Денисом Лєбєдєвим за титул чемпіона світу у важкій вазі за версією WBA.

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

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