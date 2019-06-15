Усик офіційно відмовився від усіх поясів

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) відмовився від свого останнього пояса.

Усик відмовився від пояса IBF у важкій вазі через перехід в надважкий дивізіон. Про це повідомив менеджер українця Егіс Клімас.

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Усик звернувся до IBF з проханням негайно відмовитися від титулу IBF у важкій вазі і побажати сьогоднішнім учасникам турніру WBSS у важкій вазі всього найкращого. Таким чином, титул IBF у важкій вазі перейде до переможця бою між Табіті і Дортікосом.

"Усик дякує IBF за всю підтримку під час його чемпіонства у важкій вазі і тим самим повідомляє IBF про те, що в майбутньому він буде виступати в суперважкому дивізіоні", – написав Клімас в Instagram.

Перед тим в Усика забрали чемпіонський титул WBA, після чого він втратив звання абсолютного чемпіона світу. Згодом в Олександра забрали пояс WBC та WBO.

32-річний Усик наразі відновлюється після травми біцепса, яку він отримав в ході підготовки до бою з камерунцем Карлосом Такамом. Очікується, що дебют Олександра в суперважкій вазі відбудеться восени.

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